 

После массового отравления детей в Дагестане возбуждено дело

09.10.2020, 11:48, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после массового отравления детей в Дагестане, сообщили в пресс-службе СК.

«Возбуждено уголовное дело по сообщению, распространенному в средствах массовой информации о массовом пищевом отравлении воспитанников детских садов в городе Махачкале Республики Дагестан, по признакам преступления… «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», – сообщается на сайте ведомства. 

Между тем, по информации минздрава республики, число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции детей возросло до 42, передает ТАСС.

«Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо – школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме», – сказали в министерстве.

Отмечается, что прием детей ведется в детском и взрослом кишечных отделениях, где в общей сложности развернуто около 60 коек.

Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов взял под свой личный контроль ситуацию с отравлением детей. 

«По заданию главы ведомства в детские сады, где были выявлены случаи отравления, направлены врачи-педиатры, инфекционисты и эпидемиологи для проведения медицинского осмотра детей, с целью выявления новых случаев отравления. Воспитанников данных дошкольных образовательных учреждений возьмут под семидневное медицинское наблюдение», – отметил представитель министерства.

Специалисты Роспотребнадзора выясняют причины вспышки кишечной инфекции. 

«С целью установления источника инфекции отобраны материалы от больных и работников пищеблока детского учреждения, проб с объектов внешней среды, водопроводной воды, остатков готовой пищи, сырья, продуктов питания для лабораторного исследования», – сообщил представитель ведомства.

По его словам, продолжается проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Ранее сообщалось, что 39 детей из разных детских садов Махачкалы находятся в медицинских учреждениях Дагестана с п



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