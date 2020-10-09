 

Аномальная жара на 30% увеличила скорость таяния вечной мерзлоты в Арктике

09.10.2020, 11:17, Разное

Скорость таяния вечной мерзлоты в Арктике и Субарктике возросла на 30% из-за аномальной теплой погоды зимой и весной. К такому выводу пришли сотрудники лаборатории «Биогеоклим» и Томского государственного университета.
В конце лета 2020 года эксперты собрали образцы почвы в Ямало-Ненецком автономном округе. Результаты ее исследования показали, что вечная мерзлота в этом году таяла на треть быстрее, поскольку средняя температура в первом квартале была выше на 5-10 градусов.

Сергей Лойко из лаборатории «Биогеоклим» отметил, что таяние вечной мерзлоты проявляется в трех составляющих. От температуры зависит интенсивность прогревания почвы, глубина таяния и границы мерзлоты. Скомпенсировать сложившуюся ситуацию удалось благодаря холодному лету. Если аномалии будут повторяться, то грунт в Арктике станет неустойчивым. Для его восстановления достаточно, чтобы такие аномалии не повторялись в течение нескольких лет.



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