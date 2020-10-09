 

Российские военные поразят авианосец гиперзвуковой ракетой «Циркон»

09.10.2020, 11:17, Разное

В конце октября текущего года состоятся новые испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Запуск инновационной боеголовки будет осуществлен с фрегата «Адмирал Горшков» по целям, имитирующим авианосец и другие стратегические объекты вероятного противника.
О подготовке к новым испытаниям рассказали представители российского оборонно-промышленного комплекса. Всего до конца года планируется провести три испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», первые назначены на конец октября или начало ноября.

В рамках всех запусков будут поражены реальные мишени. Некоторые цели сыграют роль авианосцев. Таким образом, военные хотят убедиться в эффективности гиперзвуковой ракеты «Циркон», разрабатывавшейся специально для поражения авианосцев. Стоит отметить, что первое испытание боеголовки прошло 6 октября в Баренцевом море, «Адмирал Горшков» поразил цель, находившуюся в 450 км от него.



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