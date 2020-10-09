 

Алиса Вокс обвинила Шнурова в превращении группы «Ленинград» в секту

09.10.2020, 11:17, Разное

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила, что Сергей Шнуров превратил музыкальный коллектив в настоящую секту. Обладая способностями манипулятора, он заставил всех поверить, что группа для них является семьей, а Вокс и вовсе заставил раздеться на сцене.
Однако все слова Шнурова певица назвала ложью. Ведь создатель группы «Ленинград» в итоге распустил ее, а музыкантов оставил без копейки. Но Алисе Вокс удалось его раскусить раньше, поэтому она со скандалом покинула группу. Об этом артистка пояснила в YouTube-программе «Изнанка. Женщины».

До Алисы Вокс группу «Ленинград» покинула Юлия Коган, она могла столкнуться с таким же отношением со стороны Шнурова. Так, после вступления в силу закона о запрете мата лидер музыкальной группы долго пил, а потом убедил Вокс раздеться на сцене. Она это сделала, а затем наступили последствия. Певица потеряла голос и поссорилась с мужем. Когда в группе произошло еще несколько аналогичных инцидентов, исполнительница решила покинуть коллектив.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Мнение: Причина взрыва в Бейруте

28.06 / Урны в матрице

01.09 / Мнение: Письмо: “Видят только крутого друга”

28.07 / Телеканал “Царьград” заблокировали на “Ютуб” без объяснений

14.08 / Ученые: Образование позволяет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний

24.09 / Мнение: Путин, ковид и гомосексуализм

03.08 / Экономист назвал способ увеличить пенсии в России

08.07 / Мнение: Сменяемость капитала

08.10 / «Охота на людей». Поет Юлий Ким

08.09 / Пилот рассказал о крушении МиГ-29 в Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска