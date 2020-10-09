Алиса Вокс обвинила Шнурова в превращении группы «Ленинград» в секту

09.10.2020, 11:17, Разное

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила, что Сергей Шнуров превратил музыкальный коллектив в настоящую секту. Обладая способностями манипулятора, он заставил всех поверить, что группа для них является семьей, а Вокс и вовсе заставил раздеться на сцене.

Однако все слова Шнурова певица назвала ложью. Ведь создатель группы «Ленинград» в итоге распустил ее, а музыкантов оставил без копейки. Но Алисе Вокс удалось его раскусить раньше, поэтому она со скандалом покинула группу. Об этом артистка пояснила в YouTube-программе «Изнанка. Женщины».

До Алисы Вокс группу «Ленинград» покинула Юлия Коган, она могла столкнуться с таким же отношением со стороны Шнурова. Так, после вступления в силу закона о запрете мата лидер музыкальной группы долго пил, а потом убедил Вокс раздеться на сцене. Она это сделала, а затем наступили последствия. Певица потеряла голос и поссорилась с мужем. Когда в группе произошло еще несколько аналогичных инцидентов, исполнительница решила покинуть коллектив.