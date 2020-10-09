 

Пашинян поблагодарил прибывших в Ереван премьеров стран ЕАЭС

09.10.2020, 11:08, Новости дня

Глава армянского правительства Никол Пашинян поблагодарил премьеров стран-членов Евразийского экономического союза, прибывших на заседание ЕАЭС в Ереван в трудное для его страны время.

«Заседание проходит в трудные для Армении времена. Две недели как не прекращаются бои по всей линии соприкосновения Нагорного Карабаха с Азербайджаном с применением всех видов современных вооружений. Однако уверяю вас, что, несмотря на все трудности, наш народ сплочен как никогда и полон решимости выстоять до конца и защитить нашу свободу и независимость. Хочу поблагодарить всех членов делегаций за приезд в Армению в такое непростое время», – отметил он, передает ТАСС.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Ереван, где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.

Предыдущее заседание межправсовета ЕАЭС прошло в Минске в июле. Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, функционирует с 1 января 2015 года. Участники союза – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.



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