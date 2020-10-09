Тихановская допустила возможность предоставления иммунитета Лукашенко

09.10.2020, 10:55, Новости дня

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что считает возможным обсудить предоставление иммунитета Александру Лукашенко в интересах урегулирования кризиса в стране.

Ранее оппозиция заявляла, что рассматривает возможность подать иск против Лукашенко в Международный уголовный суд за жестокое обращение с демонстрантами, которые вышли на улицы, протестуя против результатов выборов.

Тихановская, отвечая на вопрос о том, хочет ли она, чтобы Лукашенко предстал перед МУС, сказала, что она лично не может простить ему его преступления, но понимает, что это должно стать предметом переговоров.

«Если решением станет то, чтобы он уехал куда-нибудь на море и проводил время там, я считаю это возможным», – сказала она, выступая на форуме по безопасности в Братиславе.

«Пусть просто уедет, а мы будем дальше строить нашу страну. Вот и все», – сказала Тихановская, которая вскоре после выборов была вынуждена уехать в Литву.