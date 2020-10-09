 

Фрагменты древней Венеры ученые предложили искать на Луне

09.10.2020, 10:53, Разное

Американские астрофизики считают, что на Луне все еще могут находиться древние фрагменты Венеры. Попасть на спутник они могли после метеоритного «обстрела», когда Луна выступила в качестве «щита» для Земли.
По словам Сэмюэла Кэбота и Грегори Лафлина, Венера и Земля находятся в гравитационной связи, поэтому, когда вторая планета к Солнцу подвергалась астероидной бомбардировке, поднятые с ее поверхности обломки могли устремиться в сторону нашей планеты. Однако от большей части метеоритов Землю защитил спутник, притянув небесные тела своей гравитацией.

Ученые не отрицают, что часть метеоритов, являвшихся фрагментами Венеры, могли упасть на Землю. Однако наша планета до сих пор активна в плане геологии, поэтому найти их сегодня, вероятно, не удастся. А вот Луна уже давно не проявляла геологической активности, именно поэтому ее поверхность испещрена кратерами. По этой же причине на спутнике могут до сих пор находиться фрагменты древней Венеры.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Дочь Любови Успенской заявила, что ее «год травили в психушках»

23.07 / История: Как юный Романов смог успокоить Россию

27.07 / Личное: Страшное детство Анечки Седоковой

26.06 / Мнение: На паперти?

25.06 / Под Москвой поймали серийного похитителя велосипедов

02.09 / Названо эффективное средство против рака груди

22.07 / В Петербурге пьяный мужчина стрелял в хозяйку енота и пытался его отобрать

13.07 / Дистанционная психотерапия при депрессиях оказалась не хуже личных визитов к врачу

05.08 / Роднина назвала причину бегства спортсменок от Тутберидзе

25.08 / Врачи перечислили основные симптомы отравления нитратами арбуза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска