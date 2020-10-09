Фрагменты древней Венеры ученые предложили искать на Луне

09.10.2020, 10:53, Разное

Американские астрофизики считают, что на Луне все еще могут находиться древние фрагменты Венеры. Попасть на спутник они могли после метеоритного «обстрела», когда Луна выступила в качестве «щита» для Земли.

По словам Сэмюэла Кэбота и Грегори Лафлина, Венера и Земля находятся в гравитационной связи, поэтому, когда вторая планета к Солнцу подвергалась астероидной бомбардировке, поднятые с ее поверхности обломки могли устремиться в сторону нашей планеты. Однако от большей части метеоритов Землю защитил спутник, притянув небесные тела своей гравитацией.

Ученые не отрицают, что часть метеоритов, являвшихся фрагментами Венеры, могли упасть на Землю. Однако наша планета до сих пор активна в плане геологии, поэтому найти их сегодня, вероятно, не удастся. А вот Луна уже давно не проявляла геологической активности, именно поэтому ее поверхность испещрена кратерами. По этой же причине на спутнике могут до сих пор находиться фрагменты древней Венеры.