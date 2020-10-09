Российский офтальмолог развеяла миф о вреде смартфонов для зрения

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09.10.2020, 10:53, Разное

Российский офтальмолог Сати Агагулян развеяла популярный миф о том, что гаджеты портят зрение. Также специалист дала несколько рекомендаций для сохранения здоровья глаз.
На самом деле сильно преувеличен вред от компьютера и гаджетов. На остроту зрения никак не влияет излучение экраном, но в то же время может развиться синдром усталости. Кроме того, Агагулян порекомендовала не читать в транспорте, поскольку текст перед глазами «дергается».

Для того, чтобы в солнечные дни уберечь свои глаза от повреждений, необходимо не забывать носить очки. Они должны быть не только дополнением к стилю, но и выполнять роль полезного аксессуара.

Развитие глазных заболеваний можно распознать на ранней стадии. Если взрослый или же ребенок начинает щуриться или же жаловаться на ухудшение качества зрения, то нужно обратиться к врачу. Ощущение, когда двоится в глазах, считается признаком косоглазия, пишет “Ридус”.



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