 

Станция OSIRIS-REx нашла на астероиде Бенну следы жидкой воды

09.10.2020, 10:53, Разное

На астероиде Бенну ученым удалось обнаружить следы потоков воды. Их зафиксировала межпланетная станция OSIRIS-REx. Космический аппарат в конце октября должен приземлиться в том месте, где предположительно может находиться жидкость.
Наиболее ярко выраженные следы наличия воды станция OSIRIS-REx выявила в кратере Найтингейл, куда будет совершена посадка. Там присутствуют залежи карбонатов, образующиеся преимущественно в жидкой воде. Однако анализа фотоснимков недостаточно, необходимо исследовать образцы породы в этом регионе, чем и займется космический аппарат.

Также в кратере Найтингейл были зафиксированы тонкие прожилки, объединенные в единую сеть, заполненную яркими минералами, которые часто встречаются астероидах. Если ученым удастся подтвердить теорию, то окажется, что на поверхности астероида Бенну в течение продолжительного времени могла течь вода.

Станция OSIRIS-REx приступила к работе 31 декабря 2018 года, когда она вышла на орбиту околоземного астероида Бенну. Космическое тело, чей диаметр равняется 600 метрам, был обнаружен в 2013 году.



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