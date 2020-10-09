В Москве умер писатель и инженер

09.10.2020, 10:43, Разное

В Москве в возрасте 85 лет ушел из жизни инженер, автор более 60 патентов и десятка технических книг, а также нескольких художественных произведений – повестей, романа и киносценария, Марк Эльяш, передает сетевое издание “Москва 24”. До этого внучка писателя получила от него сообщение: “Я умер”. Она поспешила к нему в квартиру в центре столицы и нашла там тело мужчины и предсмертную записку.