Мнение: Путин предлагает перемирие в Карабахе

09.10.2020, 10:40, Разное

По развитию ситуации в Карабахе.

1. Путин предложил провести 9 октября в Москве переговоры глав МИД Армении и Азербайджана для скорейшего достижения перемирия в Карабахе, для обмена пленными и сбора трупов. Пока что нет ясности, будет ли такое перемирие. Для Армении в текущих реалиях оно очевидно выгодно, хотя в Ереване и делают хорошую мину при плохой игре, заявляя, что именно тяжелые потери противники вынудили перемирие. Азербайджан пока что очевидно еще не все выжал из своего прорыва на юге и как минимум попытку занять Физули они предпримут. За счет больших ресурсов ему проще восполнять потери в людях и мат.части, в особенности с учетом того, что каналы снабжения армян подвергаются серьезному воздействию. Алиев официально заявляет, что в срыве прежних переговоров виноват Пашинян (что отчасти верно, но конечно не учитывает турецкий фактор) и что Азербайджан не отказывается от переговоров. Жирный намек, что если бы в Ереване сидел не Пашинян, а Саргсян или Кочерян, вести переговоры было бы куда как проще, так как с "прежними властями Армении" можно было договариваться, а пришедший к власти Пашинян, все порушил.

2. Обещанных перемог Пашиняна так и не показали. Исключительно в тексте (Самый большой успех из заявленных за 8 октября – 7 сбитых БПЛА в районе Вардениса – никаких разбитых бригад и корпусов). Выглядит так, что после втягивания частей Азербайджанского корпуса в Джебраильский "коридор", армяне смогли организовать огневое поражение наступающих колонн, нанесли азербайджанцам существенные потери, после чего предприняли контратаку. Отсюда и разговоры об отступлении к границе с Ираном, про окруженную бригаду и т.д. Причем еще до того, как результаты контратаки стали известны, Пашинян и Ко начали вещать о достигнутой победе. Тем не менее, видео с привязкой к местности показывают, что отбросить азербайджанскую армию от Джебраила у армян не получилось. А танковый батальон, который скорее всего использовался для анонсированной контратаки понес серьезные потери, причем судя по видео с БПЛА, часть машин была потеряна еще до того, как смогла вступить в непосредственное боевое соприкосновение (отличноая иллюстрация тезисов этотй статьи https://colonelcassad.livejournal.com/6229991.html) .

В итоге, выглядит так, что несмотря на пафос Пашиняна, попытка перехвата оперативной инициативы на юго-востоке Карабаха закончилась для армян неудачей. Отсюда и отсутствин каких-то видео/фото свидетельств из указанного района. Азербайджан наоборот демонстрирует ранее занятые села у границы с Ираном, а также верифицирует контроль над рядом пунктов в Джебраильском районе, включая сам Джебраил, попутно демонстрируя существенные потери армян в людях и технике. В Армении запретили публиковать материалы с критикой военный и упаднические статьи, что также служит сигналом о том, что дела идут не так хорошо, как хотелось бы Пашиняну.

3. Под Мадагизом ситуация менее благоприятна для Азербайджана. Несмотря на заявления о контроле над поселком и водохранилищем, репортажей из него по-прежнему нет, а это означает, что армяне скорее всего контролируют прилегающие высоты и банально простреливают лежащий в низине Мадагиз и подходы к нему по горным дорогам. Соответственно, занимать его тактически не выгодно и азербайджанцы тоже сидят на высотах, возможно, делая периодические вылазки к поселку. При этом обе стороны продолжают заявлять о контроле над поселком. Соответственно, торможение под Мадагизом не дает оснований развивать наступление во фланг армянской группировке обороняющей район Мартакерта, который подвергается артиллерийским ударам. В целом, к началу 9 октября Азербайджан смог добиться тактических успехов на северо-востоке и оперативных на юго-востоке. Армения смогла затормозить наступление азербайлжанской армии, но оперативная инициатива по-прежнему в руках азербаджанцев и турок, сохраняют возможности по развитию успеха в направлении Физули, Гадрута и вдоль границы с Ираном. Очевидно, что резервы и дополнительное обеспечение будут идти именно сюда. В принципе, если на горизонте действительно замаячит перемирие, Азербайлжан может попробовать отжать у армян весь Физулийский район и территории к югу и юго-востоку от Мартуни. 2 занятых района + Талыш, это конечно вариант минимум, но этого вполне достаточно, чтобы объявить о победной операции и поражении войск Армении на этом направлении. Но конечно, есть и более амбициозные стремления, вроде прорыва к Лачинскому коридору или же продвижения к Шуше и Степанакерту через Хадрут.

4. ВКС РФ ведет разведку лагерей боевиков на территории Идлиба из которых идет отправка боевиков в Карабах. Циркулирует информация, что по ним готовятся авиаудары, что вполне возможно, с учетом того, что ВКС РФ и так периодически работают в РФ по различным целям. Конечно это не остановит поток боевиков, но может нанести определенный ущерб их инфраструктуре. Ну и просто подсократить поголовье. Армении это разумеется вряд ли серьезно поможет, так как существенную часть боевиков уже отправили в Карабах. UPD: По некоторым данным, удары уже наносятся.

5. 9 октября в Армению прилетит Мишустин, где проведет переговоры с Пашиняном. Стоит также отметить, что Пашинян ждет от Макрона, что тот признает Карабах. Эти заявления о признании Карабаха звучали бы более адеквтано, если бы Армения сама признала Карабах, а не требовала его признания от других. Расчет таких призывов строится на сильном армянском лобби во Франции, текущем конфликте Франции и Турции вокруг Ливии и Восточного Средиземноморья и внешнеполитических амбициях Макрона, который на фоне серьезных проблем во Франции, пытается позиционировать себя как сильного самостоятельно игрока. Но все же выглядит маловероятно, что Франция пойдет на сепаратное признание НКР отдельно от ЕС и в условиях, когда сама Армения не признает Карабах. Макрона во Франции просто не поймут.

Ну и еще видео.

Трофейные армянские танки.

Удары по армянским позициям.

Убитые армянские солдаты.

Сюда же до кучи https://vk.com/video-23232544_456249329, 20+ убитых армянских солдат в районе Физули.

Разрушения в Хадруте.

Брошенные позиции армян в Джебраильском районе.

Anna-News из Шуши и Мартуни.

Последствия армянского обстрелов в Барде.



Перекресток, где была разбита большая азербайджанская колонна 7 октября. Но пока что это последний крупный подтвержденный успех армян на этом направлении.

UPD: Вчера на территории Дагестана упали фрагменты ракеты С-300 ПМУ2, которые используют ПВО Азерйбаджана.

Это в дополнение к двум азербайджанским дронам упавшим на территории Грузии 7 октября.