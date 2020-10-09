 

Мнение: О пяти причинах любить и гордиться Россией

09.10.2020, 10:35, Разное

Со времён Михаила Лермонтова в интеллигентской среде принято любить Россию странною любовью. Когда «люблю — за что, не знаю сам». За что интеллигенты в разной форме получают по щщам от менее креативных и праздных классов. Мол, Родину любить надо и гордиться ею!

Но чем гордиться в наши дни?

Специально для сомневающихся и мятущихся – небольшая методичка

Безмерно раздражает … вот эта мода на нелюбовь ко всему отечественному. Всё у нас плохо, всё у нас убого. Но это не так! Нам есть чем гордиться.

– У нас уникальные достижения в атомной энергетике. Мы чуть ли не единственные строим АЭС на заказ. Мы почти монополизировали рынок обогащения урана, недавно запустили плавучую АЭС, насколько понимаю, первую в мире. Это самые передовые технологи человечества, недоступные для 99% стран.

– За последние 20 лет мы разработали и запустили аж 2 модели гражданского самолета (не считая военные). У МС21 даже крыло композитное. Вообще хай-енд. И да, это тоже умеют лишь несколько стран в мире.

– У нас собственный суверенный интернет. Свой поиск, свои социальные сети, е-ком – всё своё. И наши компании устояли перед западными на открытом рынке (в отличии от Китая). Такого вообще больше ни у кого в мире нет. В части софта мы точно в мировом топ-3. У нас тоже есть беспилотные машины, которые колесят по улицам Москвы.

– У нас всё ещё бесплатное образование и медицина, от которых мы требуем мирового уровня качества. Это немыслимо для подавляющего большинства людей на планете, включая большинство развитых стран.

– Мы создаём большие стратегические инфраструктурные проекты (газопроводы, дороги, мосты). Москва – мировой лидер по строительству метро.

И многое-многое другое. Нам есть чем гордиться!
Да, конечно, список не полный. Но вот это всё – действительно поводы для любви и гордости?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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