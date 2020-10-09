 

У младенцев впервые обнаружили опасную болезнь

09.10.2020, 10:27, Разное

Впервые медики обнаружили опасную болезнь у младенцев. Речь идет о сахарном диабете, который довольно редко встречается у новорожденных.
Ранее в медицине встречался только неонатальный сахарный диабет. Болезнь развивалась у младенцев из-за мутации генов, отвечающих за выработку в поджелудочной железе инсулина. Сейчас результаты исследования, которое проводили исследователи из Королевского колледжа в Лондоне, показали, что новорожденные могут страдать от диабета первого типа, представляющего собой опасную форму недуга.

При таком состоянии организм не вырабатывает инсулин, необходимый для обеспечения нормального метаболизма. В связи с этим иммунная система разрушает клетки, ответственные за данный процесс. Для поддержания функций организма пациентам необходимы дополнительные инъекции инсулина до конца жизни.

В научной работе были задействовано свыше 400 детей с опасным диагнозом. Установлено, что сахарный диабет первого типа может развиваться в возрасте от рождения до шести месяцев. В редких случаях болезнь появляется еще до появления малыша на свет.

Отмечается, что диабет у новорожденных быстро прогрессирует из-за полного разрушения бета-клеток, продуцирующих инсулин. Ученые намерены выяснить, почему иммунитет маленьких пациентов дает такой сбой еще до момента полного формирования иммунной системы в целом.



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