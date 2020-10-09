Крид обвинил Тимати в подражании из-за участия в “Холостяке”

09.10.2020, 10:27, Разное

Известный российский рэпер Егор Крид обвинил бывшего коллегу по Black Star Тимати в подражании ему. На своей странице в социальной сети Instagram артист прокомментировал информацию о том, что Тимур Юнусов станет новым героем романтического шоу «Холостяк».

В ленте профиля Крид опубликовал скриншот публикации с телеканала ТНТ, где рассекречено имя нового «Холостяка». Рэпер считает, что в последнее время Тимати ему подражает. Сначала последний покинул Black Star, потом записал совместный трек с Моргенштерном, а теперь отправился на «Холостяк», чтобы искать свою любовь.

Свой комментарий под публикацией уже оставил рэпер Тимати. Он отметил, что его и Крида впоследствии ждет конфликт. Конфронтация между артистами уже наблюдалась, когда последний покидал лейбл. Тогда Тимати собирался забрать у Крида имя, которое принадлежало компании по контракту, однако не сделал этого.

Вчера об участии экс-возлюбленного в «Холостяке» высказалась и Анастасия Решетова. Пара объявила о расставании только месяц назад. Долгое время модель не признавалась, что в отношениях с Тимати имеются проблемы. Она пояснила подписчикам, что не собирается сходиться с отцом своего сына Ратмира после романтического проекта, поскольку это не вписывается в ее принципы и ценности.