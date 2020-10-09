 

Михаилу Ефремову в СИЗО потребовалась помощь врачей

09.10.2020, 10:27, Разное

Актеру Михаилу Ефремову, который пребывает в московском СИЗО 5 «Водник», потребовалась помощь врачей. Такой информацией поделился Георгий Иванов, член ОНК.
В СИЗО Михаил Ефремов получает всю необходимую медпомощь. При этом правозащитник не уточнил, какие именно у актера есть жалобы на здоровье. В камере, где находится Михаил Ефремов, имеются нормальные условия. В помещении расположены двухъярусные кровати, раковина, огороженный туалет, шкаф, стол, холодильник. Актер смотрит телевизор и читает письма от друзей, а также поклонникам.

Администрация изолятора относится к народному артисту с уважением. К нему обращаются по имени-отчеству или же на Вы. Конфликтов с сокамерниками у Михаила Ефремова не было.

Приговор актеру по делу о смертельном ДТП вынесли 8 сентября. Михаила Ефремова признали виновным и приговорили его к восьми лет колонии общего режима. Также актер должен выплатить 800 тысяч рублей родственнику погибшего водителя фургона. Сейчас Ефремов сменил адвокатов. Апелляционная жалоба уже подана в Мосгорсуд.



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