МО Азербайджана заявил об обстреле Арменией ряда территорий в Карабахе

09.10.2020, 10:27, Новости дня

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что ВС Армении обстреливают территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов, на линии соприкосновения в Карабахе.

«Противник ведет огонь по территориям Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. Азербайджанская армия принимает адекватные меры против вооруженных сил Армении», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы военного ведомства.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.