Коронавирус в России поставил новый рекорд: за сутки выявили 12,1 тысячи инфицированных

09.10.2020, 10:23, Разное

За прошедшие сутки опасную болезнь обнаружили 12 126 жителей 85 регионов страны. Выздоровели и выписались из медучреждений 7 092 человека. Умер 201 пациент.

На первом месте по числу инфицированных остается Москва. В столице выявили 3 701 больного COVID-19. Далее идет Санкт-Петербург с 469 заразившимися. Тройку замыкает Московская область, где заразу подхватили 411 человек.

Таким образом, общее число больных коронавирусом в России составляет 1,27 миллиона. За весь период пандемии полностью вылечилось более 1 миллиона граждан, скончались 22 тысячи жителей страны, сообщает стопкоронавирус.рф.

Ранее специалист Ольга Лебединская сообщила, что пик заболеваемости коронавирусной инфекции в России ожидается в ноябре. Пандемия, предположительно, отступит только в начале следующего года.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что в последние две недели резко выросло количество больных COVID-19 детей. Среди несовершеннолетних участились жалобы на кашель и высокую температуру.

При этом в ведомстве отметили, что большинство инфицированных детей все же переносят болезнь легко. По словам представителей, симптомов у них обычно не наблюдается.