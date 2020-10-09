Дуэйн Джонсон оказался на третьем месте по популярности в Instagram

09.10.2020, 10:01, Разное

Голливудский актер и рестлер Дуэйн Джонсон стал третьим по популярности человеком в Instagram. Подписчиками Скалы (псевдоним спортсмена) являются более 200 млн человек по всему миру.

В честь этого события Дуэйн Джонсон записал обращение к своим поклонникам. В нем он отметил, что достиг планки 200 млн подписанных пользователей, благодаря чему усвоил важный для себя урок. Он заключается в том, что необходимо всегда говорить правду, преподносить ее с достоинством, состраданием и уважением.

На сегодняшний день самой популярной персоной в Instagram является футболист из Португалии Криштиану Роналду. На его аккаунт подписаны более 238 млн человек. На втором месте расположилась певица Ариана Гранде, количество ее подписчиков составляет 203 млн человек.