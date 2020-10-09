Ида Галич и ее муж заразились коронавирусом

09.10.2020, 10:01, Разное

Блогер Ида Галич сообщила, что она и ее супруг Алан Басиев заразились коронавирусом. Об этом ведущая пояснила подписчикам в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.

Ида Галич привыкла делиться с фолловерами всеми событиями, которые происходят в ее жизни. Минувшей ночью она сообщила, что заразилась коронавирусом. COVID-19 обнаружили также у ее супруга. Пока знаменитость не пояснила никаких подробностей о самочувствии.

Ведущая завила, что сделала с мужем компьютерную томографию. По словам Галич, процесс попадания на КТ можно сравнить с квестом. Позже она рассказала, что с мужем находится дома, у них все в порядке. Подробностями Галич пообещала поделиться немного позже.



Изображение взято с: Instagram @galichida

Коронавирусом переболели уже многие звезды шоу-бизнеса. В легкой форме инфекционное заболевание перенесли Настя Ивлеева, Элджей, Лолита Милявская. Звезда сериала «Кухня» Михаил Тарабукин после болезни заметно похудел. В этом месяце о положительном тесте на COVID-19 рассказали Анна Семенович, Янис Тимма, Оскар Кучера.