 

Ксения Бородина похвасталась внушительной коллекцией обуви

09.10.2020, 10:00, Разное

Известная российская телеведущая Ксения Бородина похвасталась своей внушительной коллекцией обуви. Снимком гардеробной с многочисленными стендами она показала в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.
Ксения Бородина никогда не скрывала, что любит ходить по магазинам. Недавно она вернулась из отпуска и сразу же отправилась к шкафам с одеждой. Ведущая призналась, что соскучилась по девичьим нарядам, поэтому ей не терпится надеть платье и обуть туфли. Свою домашнюю коллекцию Бородина уже успела пополнить обновками.

Ведущая похвасталась огромной коллекцией туфель. На фото видно, что одинаковые модели Бородина покупает в нескольких цветах. Отдельные полки в гардеробной отведены под кеды и слипоны. Фотография не отражает полную коллекцию обуви, которая имеется у знаменитости, поскольку на ней отсутствуют зимние и летние модели, пишет портал «Телепрограмма».
https://oane.ws/xgo.php?url=oane.ws/uploads/posts/2020-10/1602220910_screenshot_5.png
Изображение взято с: Instagram @borodylia
Недавно Ксения Бородина в ходе разговора с подписчиками в режиме «Вопрос/ответ» рассказала, что покупает только оригиналы модных брендов, поскольку может себе это позволить. Ведущая призналась, что ранее в ее гардеробе имелись подделки.



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