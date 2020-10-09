Добкин: В 2002 году меня пытались вербовать американцы

09.10.2020, 9:55, Новости дня

Бывший нардеп Украины, экс-глава Харьковской облгосадминистрации и бывший мэр Харькова Михаил Добкин в эфире программы “В гостях у Гордона” рассказал, что его якобы пытались вербовать представители США.

“Меня вербовали американцы. В 2002 году были попытки… Ко мне был приставлен фотограф, который, кстати, из Беларуси к нам приехал, американец по гражданству, по рождению, но хорошо говорящий на русском языке. Он был фотографом в журнале “Корреспондент”. “Корреспондент” был тогда такой, как сегодня “Новое время” Томаша Фиалы. И у меня был пресс-секретарь… Это сложно назвать пресс-секретарем. Человек, опытом и связями которого я пользовался для того, чтобы связаться с журналистами. Я же молодой, мне 32 года. Мне хочется в телевизорах появляться, мне хочется, чтобы у меня интервью брали. И этот человек был с определенным именем журналистским. С единственной проблемой: со временем начал злоупотреблять”, – сказал Добкин.

По его словам, с американцем его познакомил пресс-секретарь.

“Я не придал значения, но он везде, на любых тусовках… Мы дружить начали. Причем у нас общих интересов нет. И с помощью него я появился несколько раз – раза три, наверное, – на разных мероприятиях в американском посольстве. И потом – мне 32 года – извини, ветер в голове – я начинаю понимать, что они от меня хотят. Ты понимаешь? И я дергаю этого своего а-ля пресс-секретаря, беру его за ухо, пользуясь тем, что у него бодун и ему срочно нужно выпить. Я ему говорю: “Слушай, ты, сучий пес. Это что такое?” И он мне рассказывает. Да ничего. Нормально. Мы после этого расстались с ним, с этим парнем”, – сказал Добкин.

По его словам, попыток его вербовки со стороны РФ не было.

“Они потеряли свой шанс. Они свой шанс упустили”, – сказал Добкин.

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Добкин родился в 1970 году в Харькове. Окончил Национальный университет внутренних дел (специальность – правоведение) и Харьковский национальный экономический университет (специальность – международная экономика).

С начала 1990-х и до 2000-х занимался бизнесом, в частности торговлей горюче-смазочными материалами. В 1998 году начал политическую карьеру – был избран депутатом Харьковского городского совета. В 2006–2010 годах Добкин был мэром Харькова, а в 2010–2014 годах –председателем Харьковской облгосадминистрации. Избирался депутатом Верховной Рады двух созывов – IV и VIII.

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