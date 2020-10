Демократы Конгресса США инициируют отстранение Трампа от исполнения обязанностей

09.10.2020, 9:55, Новости дня

Демократы в Конгрессе США объявили о плане создания комиссии с целью проверить – способен ли президент Дональд Трамп выполнять свои обязанности. Об этом 8 октября сообщил телеканал NBC.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и конгрессмен-демократ Джейми Раскин инициировали подготовку законопроекта о формировании спецкомиссии, “которая поможет обеспечить эффективное и бесперебойное руководство в высшем офисе исполнительной власти”.

Комиссия по президентским полномочиям призвана участвовать в процедурах передачи президентских полномочий в соответствии с 25-й поправкой в Конституции США.

На основании выводов специальной комиссии Конгресс США намерен вынести решение о том, может ли американский лидер быть отстранен от должности в связи с неспособностью выполнять свои обязанности.

25-я поправка предусматривает процедуру передачи власти вице-президенту в случае смерти президента или его неспособности управлять государством. Например, такая поправка была ратифицирована после убийства президента Джона Кеннеди.

В комментарии журналистам Пелоси заявила, что президент “может мыслить нечетко” из-за лекарств, которые он принимал во время лечения от болезни. По ее мнению, президент Трамп сейчас находится “в измененном состоянии”.

Трамп уже отреагировал на инициативу демократов. На своей странице в Twitter он назвал Пелоси сумасшедшей и заявил, что ее саму необходимо взять под наблюдение.

Crazy Nancy is the one who should be under observation. They don’t call her Crazy for nothing! https://t.co/7vE0Jvq0dM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. К вечеру того же дня его госпитализировали.

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. Через несколько часов в предвыборном штабе действующего президента заявили, что он намерен принять участие во втором раунде дебатов, несмотря на болезнь. К вечеру того же дня лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что у главы Белого дома нет симптомов COVID-19.

Американский президент планирует возобновить предвыборную кампанию 12 октября.

3 ноября состоятся выборы президента США.