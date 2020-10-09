Демократы Конгресса США инициируют отстранение Трампа от исполнения обязанностей
09.10.2020, 9:55, Новости дня
Демократы в Конгрессе США объявили о плане создания комиссии с целью проверить – способен ли президент Дональд Трамп выполнять свои обязанности. Об этом 8 октября сообщил телеканал NBC.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и конгрессмен-демократ Джейми Раскин инициировали подготовку законопроекта о формировании спецкомиссии, “которая поможет обеспечить эффективное и бесперебойное руководство в высшем офисе исполнительной власти”.
Комиссия по президентским полномочиям призвана участвовать в процедурах передачи президентских полномочий в соответствии с 25-й поправкой в Конституции США.
На основании выводов специальной комиссии Конгресс США намерен вынести решение о том, может ли американский лидер быть отстранен от должности в связи с неспособностью выполнять свои обязанности.
25-я поправка предусматривает процедуру передачи власти вице-президенту в случае смерти президента или его неспособности управлять государством. Например, такая поправка была ратифицирована после убийства президента Джона Кеннеди.
В комментарии журналистам Пелоси заявила, что президент “может мыслить нечетко” из-за лекарств, которые он принимал во время лечения от болезни. По ее мнению, президент Трамп сейчас находится “в измененном состоянии”.
Трамп уже отреагировал на инициативу демократов. На своей странице в Twitter он назвал Пелоси сумасшедшей и заявил, что ее саму необходимо взять под наблюдение.
Crazy Nancy is the one who should be under observation. They don’t call her Crazy for nothing! https://t.co/7vE0Jvq0dM
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020
Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. К вечеру того же дня его госпитализировали.
В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. Через несколько часов в предвыборном штабе действующего президента заявили, что он намерен принять участие во втором раунде дебатов, несмотря на болезнь. К вечеру того же дня лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что у главы Белого дома нет симптомов COVID-19.
Американский президент планирует возобновить предвыборную кампанию 12 октября.
3 ноября состоятся выборы президента США.
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