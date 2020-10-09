Боевики “ЛНР” пытают население током и газом, требуя признаний в “шпионаже” на Украину. Прокуратура открыла производство

09.10.2020, 9:55, Новости дня

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с гражданским населением и пытками со стороны оккупационной администрации Российской Федерации. Об этом говорится на сайте прокуратуры 7 октября.

Грубые нарушения норм международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях в Луганской области были установлены прокурорами по результатам обработки доклада ООН. По предоставленным материалам, представители “министерства государственной безопасности” и “министерства внутренних дел ЛНР” незаконно задерживают граждан и, удерживая в подвалах, заставляют признаваться в “шпионаже” в пользу Украины и “сотрудничестве” из Службой безопасности Украины.

В прокуратуре отмечают, что гражданское население подвергают пыткам, применяют физическую силу и сексуальное насилие, используют электрический ток и методы удушения газом. Задержанных лишают пищи и доступа в туалет. Для устрашения людей участники военизированных формирований угрожают физической расправой.

В настоящее время установлено жителей города Луганска и области, пострадавших от противоправных действий представителей оккупационной администрации РФ. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.