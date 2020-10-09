Остался один год на поиск заказчика

09.10.2020, 9:50, Разное

Убийство Анны Политковской: что сейчас с расследованием?

Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита 14 лет назад в подъезде своего дома в Москве. 7 октября 2006 года киллер, поджидавший нашу коллегу, сделал четыре выстрела в упор, в том числе контрольный — в голову.

Киллера и организаторов нашли и судили, сейчас они сидят в тюрьме. Но имя заказчика до сих пор не названо. Притом что улики и многие обстоятельства убийства вели в Чечню, в частности, ее высокопоставленным руководителям, следствие не предприняло попыток выйти на заказчиков; по мнению адвокатов семьи Политковской, ее близких и коллег, следователи просто их не искали.

Теперь официально на это остался всего лишь год — 7 октября 2021-го истечет срок давности по этому преступлению.