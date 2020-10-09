Несколько взрывов раздались на окраине Степанакерта

09.10.2020, 9:48, Новости дня

Несколько взрывов раздались на окраине столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщил источник.

По отзывам военных, это могут быть ракеты РСЗО «Ураган». Местные жители спустились в бомбоубежища, передает РИА «Новости».

В понедельник утром на окраине Степанакерта вновь прогремели взрывы.

В минувшую субботу в парламенте Армении сообщили, что столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт осталась без света из-за обстрела города со стороны вооруженных сил Азербайджана.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение.