 

Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Москве

09.10.2020, 9:48, Новости дня

Власти Армении и Азербайджана подтвердили готовность к консультациям в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян планирует прилететь в Москву в пятницу во второй половине дня для участия в консультациях по ситуации в Нагорном Карабахе. 

Накануне президент РФ Владимир Путин после серии телефонных переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном призвал прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин продолжит диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но встреча с прибывающим в Москву главой армянского МИД Зограбом Мнацаканяном не планируется.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали участников конфликта немедленно прекратить боевые действия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 19 млн человек

10.07 / Топ-менеджер немецкой компании пытался привлечь трейдеров секретными документами о «Новичке»

14.08 / В РФ подтвердили 5 тыс. новых случаев коронавируса

16.07 / Компания Honor представила ноутбук MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

19.08 / На форуме «Территория смыслов» впервые открылась смена «Служение Отечеству»

07.08 / Дональд Трамп подписал указ о скором запрете TikTok в США – если китайцы не продадут его

08.07 / Пожар в одесском колледже. Суд отложил рассмотрение дела до августа

15.08 / Украинский пограничник планировал отправлять контрабанду на катапульте из УАЗа

08.10 / Власти Москвы решили перевести на удаленку не участвующих в производстве работников

27.07 / Волкер назвал Путина “слабым политическим лидером”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска