Десятки пострадавших: пылающий как факел небоскреб сняли на видео

09.10.2020, 9:43, Разное

В ночь на 9 октября в 33-этажном небоскребе в районе Дал-донг в городе Ульсан в Южной Корее произошел пожар. Резкие порывы ветра привели к тому, что огонь быстро распространился по всей высоте 300-метрового здания.

В результате ЧП пострадали по меньшей мере 88 человек, передает телеканал “360”. Сообщается, что у них легкие травмы и отравление продуктами горения. Данных о жертвах пожара не поступало. Часть жильцов пришлось эвакуировать на вертолете, поскольку пламя перекрыло им спуск вниз, и люди ждали спасения на крыше.

Очевидцы сняли произошедшее на видео. Пугающие кадры были опубликованы в Сети.