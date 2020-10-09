Опубликованы подробности о модели Toyota RAV4 Hybrid

09.10.2020, 9:31, Новости дня

Усовершенствованный кроссовер Toyota RAV4 в комплектации Hybrid XLE Premium в ближайшее время появится в свободной продаже.

В компании уточнили, что новшествами для автомобиля станут светодиодные противотуманные фары, ходовые огни, увеличенные диски. Кроме того, кроссовер Hybrid XLE Premium получил электрическую регулировку кресел, люк, кожаный руль, а также усовершенствованную мультимедийную систему с крупным экраном на 7 дюймов. Указывается, что новая модификация займет место между комплектациями Hybrid XLE и Hybrid XSE.

Приобрести вышеуказанную модель можно по цене от 33,6 тысяч долларов. Более того, в скором времени в компании также выпустят в продажу новый гибридный кроссовер паркетник RAV4 Prime с отдачей 302 л.с. мощности.