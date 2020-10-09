 

Бренд Great Wall представил в России пикап Wingle 7

09.10.2020, 9:30, Новости дня

На российский рынок в ближайшее время выйдет усовершенствованный паркетник Great Wall Wingle 7.

Указывается, что первые экземпляры автомобиля поступят к местным дилерам уже в октябре. Производитель анонсировал, что приобрести станет возможным модель с 2,4-литровым бензиновым двигателем, который выдает 150 л.с. мощности, а также дизельную модификацию с отдачей 143 л.с. Кроме того, автомобиль имеет версии с 5-6-ступенчатыми коробками передач.

Независимо от выбранной комплектации новый пикап Great Wall Wingle 7 получил систему полного привода, подогрев кресел, датчики света и дождя. Также среди новшеств указывают мультимедийную систему, камеру заднего вида, а также кондиционер. Стоимость пикапа Great Wall Wingle 7 пока не раскрыта производителем.



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