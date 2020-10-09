Полиция ищет хулигана, самовольно демонтировавшего в почтовом отделении ящик для доносов

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09.10.2020, 9:28, Разное

Неизвестный ограбил отделение «Почты России» на улице Ленина в городе Усть-Кут в Иркутской области в ночь на 8 октября.

Налётчик спилил замок решётки, отжал пластиковое окно, а после этого, не тронув кассу и посылки, забрал с собой недавно установленный ящик для доносов и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. Сейчас личность неизвестного устанавливается.

– В последнее время в городе и окрестностях участились случаи краж люков, электрокабеля и других предметов, которые можно сдать в пункт приёма металла. Случай с кражей ящика для доносов — первый в истории. Удивительным является и тот факт, что ящик для писем, расположенный на улице и более доступный для изъятия, похититель не тронул. Возможно, это связано с его размером. Ведь металла в ящике для доносов больше и сдать его можно выгоднее, — прокомментировал инцидент полковник Василий Петров.

По факту происшествия полицией возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Сейчас правоохранители и сотрудники службы безопасности «Почты России» устанавливают обстоятельства инцидента.

Установка ящиков для доносов в почтовых отделениях началась в 2018 году. За 2018 год ими были оснащены 2500 почтовых отделений, всего к концу года через систему поступило рекордное число сообщений — 1,9 млн. После происшествия в Усть-Куте осталось всего одно отделение «Почты России» с действующим ящиком для доносов. Оно взято под усиленную охрану.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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