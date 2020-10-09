 

Когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в России

09.10.2020, 9:23, Разное

За последние сутки в России коронавирус обнаружили более чем у 11 тысяч человек, скончались от COVID-19 порядка 200 пациентов. В ноябре ситуация будет куда хуже, поскольку тогда будет наблюдаться пик заболеваемости, считает Лебединская. Пандемия сбавит обороты только после Нового года.

Эксперт также успокаивает: на сегодняшний день ситуация с коронавирусом не так страшна. Ежедневный прирост числа заразившихся во многом связан с количеством проведенных тестов. В последнее время они делаются чаще.

По словам Лебединской, необходимо обращать внимание на число заразившихся коронавирусом на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции. Так, лидерами по первому показателю являются Ямало-Ненецкий автономный округ, Калмыкия и Москва, а по второму – Курганская, Орловская и Еврейская автономная области.

Ольга Лебединская подчеркнула, что пока неизвестно, какая ситуация наиболее опасна для экономики: наблюдаемая весной или ожидаемая осенью. Тогда фиксировался рост лишь в крупных агломерациях, а сейчас происходит во всех регионах России.



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