Депутаты предложили запретить продажу пива за пределами баров и ресторанов

09.10.2020, 9:15, Разное

На одном из октябрьских заседаний Госдумы депутаты рассмотрят законопроект о запрете продажи пива за пределами заведений общественного питания (баров, ресторанов, кафе и др.).

Комментируя свою инициативу, её авторы обосновали необходимостью исполнить цели, заложенные в послании президента Федеральному собранию 2018 года, в котором глава государства сделал акцент на необходимость увеличения продолжительности жизни россиян до 80 лет.

Депутаты утверждают, что задача невыполнима без решения проблемы алкоголизации населения. В пояснительной записке к документу приводится статистика Минздрава, свидетельствующая о том, что 70% россиян употребляют пиво.

– Мы активно боремся за здоровье граждан. Ряда принятых мер пока недостаточно, хотя мы уже подняли пенсионный возраст, чтобы люди не сидели дома, особенно мужчины, снизили доходы населения. А кому уж невтерпёж, могут идти в бар. С такими ценами много не выпьешь, — пояснил инициативу депутат Шамиль Исламгулов.

Для уравновешивания ситуации на рынке депутаты предложили снизить цены на сахар и самогонные аппараты.