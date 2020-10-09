МО Азербайджана сообщило об ожесточенных боях в Карабахе

09.10.2020, 9:08, Новости дня

Минобороны Азербайджана информирует об ожесточенных боях на линии соприкосновения в Карабахе ночью и утром.

«Начиная со второй половины дня 8 октября и до утра 9 октября, и в течение ночи продолжались напряженные бои по всему фронту. Подразделения азербайджанской армии, нанося огневые удары по врагу в важных направлениях, полностью ограничили его боевую деятельность и решительно пресекли активность. В результате принятых мер потеряны управление и взаимодействие между вражескими войсками, между подразделениями возник хаос, нарушена дисциплина личного состава, массовое отступление от боевых позиций», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы военного ведомства.

По данным ведомства, «в ходе вчерашних военных операций в результате обстрела со стороны азербайджанской армии было разрушено здание штаба 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении».

«В результате находившийся в здании начальник штаба 10-й дивизии полковник Самвел Григорян был тяжело ранен, начальник артиллерии полка полковник-лейтенант Арман Дермеян и большое количество военнослужащих были уничтожены», – заявили в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве утверждают, что эвакуируется личный состав воинских частей ВС Армении, потерпевший большие потери в результате обстрела Ханкенди со стороны азербайджанских войск. Как информирует пресс-служба, в четверг в целом было уничтожено 13 танков Т-72, 2 БТР, четыре единицы реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», две единицы самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация», три гаубицы Д-30, две радарные системы и большое количество автомобильной техники.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.