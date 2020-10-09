Названы сроки визита главы МИД Армении в Москву

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09.10.2020, 9:08, Новости дня

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян планирует прилететь в Москву в пятницу во второй половине дня для участия в консультациях по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил посол Армении в российской столице.

«Сейчас мы только начинаем выяснять детали. Могу подтвердить, что, да, прилетает во второй половине дня и будут консультации», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, как ожидается, проведет переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном 12 октября.

В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин продолжит диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но встреча с прибывающим в Москву главой армянского МИД Зограбом Мнацаканяном не планируется.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.  



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