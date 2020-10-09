 

Пенсионеры жертвуют социальные выплаты на лечение Анатолия Чубайса

09.10.2020, 9:02, Разное

Союз пенсионеров России объявил о сборе средств на лечение Анатолия Чубайса от коронавируса. В приемную союза уже направлены письма и телеграммы с пожеланием здоровья и успехов в борьбе с болезнью от неравнодушных граждан.

«Я живу с дочкой и внуками, они меня содержат, поэтому смело перечисляю свою месячную пенсию Анатолию Борисовичу. Надеюсь, мои скромные сбережения внесут весомый вклад», — написала 81-летняя жительница Ярославля Анна Кузьмина.

«Благодаря Чубайсу и его корпорации «Роснано» в наш поселок провели свет и интернет. Если Чубайс справится с заболеванием, он сможет вдохнуть жизнь и в другие малые поселения по всей стране», — сообщил пенсионер из поселка Богандинского в Алтайском крае Игорь Знаменский.

«Мой отец был политическим заключенным, я всю жизнь ненавидел советскую власть, жаждал свободы. Чубайс подарил свободу, честь и достоинство мне и моему поколению. Отправляю Анатолию свое пособие, чтобы он продолжил борьбу с красной гадиной», — написал 83-летний ветеран труда Константин Каминский.

«К сожалению, я всю пенсию уже потратила на лекарства и ЖКХ, но не могу оставить дорогого Анатолия Борисовича в беде. Специально для Чубайса я связала галстук, маску и носки», — сообщила в письме 77-летняя псковитянка Нина Зарубина.

К сбору средств также присоединятся благотворительные фонды и Всероссийское общество инвалидов. Собранные средства будут перечислены Чубайсу, как только его родственники откроют счет в российском банке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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