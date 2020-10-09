Власти Москвы сказали, кто чаще всех пытался нарушить домашний режим

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09.10.2020, 8:48, Новости дня

Жители Москвы старше 60 лет и люди с сахарным диабетом чаще других групп пытались пройти в метро по заблокированным социальным картам, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С сегодняшнего дня по указу мэра социальные карты не работают также у людей с рядом хронических заболеваний. Эта мера для защиты москвичей, которым находиться в общественных местах во время пандемии особенно опасно», – информирует департамент в Telegram.

Отмечается, что по состоянию на 7.00 утра в метро 7,3 тыс. пассажиров в возрасте старше 65, людей с хроническими заболеваниями и школьников более 19 тыс. раз попытались пройти в метро. 

Также, по данным департамента, 3,2 тыс. пассажиров с хроническими заболеваниями пытались пройти по социальным картам больше 11 тыс. раз.

В дептрансе основными группами риска назвали людей старше 60 лет и жителей с сахарным диабетом.

«Оставшись дома, вы спасете себя и даже мир. Берегите свое здоровье», – добавляется в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин приостановил льготный проезд для школьников и бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте из-за распространения коронавируса. Блокировка карт начинает действовать с 9 октября. 

До этого власти Москвы заявили о выходе на пиковые значения весны по заболеваемости коронавирусной инфекцией.



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