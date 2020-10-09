 

Власти России заявили, что уголовных дел против Тихановской не возбуждалось

09.10.2020, 8:45, Новости дня

В России не возбуждалось уголовных дел в отношении лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, заявило в четверг Министерство внутренних дел РФ.

Днем ранее стало известно, что Тихановскую объявили в розыск в России. Как сообщается в заявлении на сайте МВД, ее внесли в список разыскиваемых лиц в рамках механизма, предусмотренного соглашением стран СНГ, куда входят и Россия, и Беларусь.

Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси в Литву вскоре после спорных президентских выборов, и за последнее время провела ряд встреч с европейскими политическими лидерами, призывая к отставке президента Александра Лукашенко.

Пресс-секретарь белорусского МВД пока не ответила на заданный в среду вопрос о статусе Тихановской в Беларуси.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Против луцкого террориста открыли четыре уголовных дела

08.07 / Аваков и Данилов экстренно вылетели в Луганскую область, где бушуют лесные пожары

16.09 / Лукашенко рассказал, как Польша руководит протестами в Белоруссии

27.08 / Россию назвали лидером по общественному наблюдению на выборах

20.08 / Запорожские казаки-артисты проверили Зеленского на храбрость

21.08 / Schweriner Volkszeitung – аргументы противников «Северного потока — 2» — сущий вздор

23.08 / NBC – жители Луизианы требуют ответов после убийства темнокожего мужчины полицейскими

02.10 / Патрушев обсудил ситуацию в Карабахе с помощником Трампа

11.08 / Помпео осудил готовящиеся требования России к иностранным СМИ

11.07 / Москва указала на фактические ошибки в докладе группы ОЗХО по химатакам в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска