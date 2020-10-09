Власти России заявили, что уголовных дел против Тихановской не возбуждалось

09.10.2020, 8:45, Новости дня

В России не возбуждалось уголовных дел в отношении лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, заявило в четверг Министерство внутренних дел РФ.

Днем ранее стало известно, что Тихановскую объявили в розыск в России. Как сообщается в заявлении на сайте МВД, ее внесли в список разыскиваемых лиц в рамках механизма, предусмотренного соглашением стран СНГ, куда входят и Россия, и Беларусь.

Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси в Литву вскоре после спорных президентских выборов, и за последнее время провела ряд встреч с европейскими политическими лидерами, призывая к отставке президента Александра Лукашенко.

Пресс-секретарь белорусского МВД пока не ответила на заданный в среду вопрос о статусе Тихановской в Беларуси.