США провели международный тренинг по отражению атак с применением оружия массового поражения

09.10.2020, 8:45, Новости дня

На этой неделе Соединенные Штаты провели виртуальный тренинг с участием ключевых международных партнеров, чтобы помочь службам экстренного реагирования, ученым и сотрудникам служб безопасности выявлять инциденты, когда оружие массового поражения (ОМП) используется как инструмент политических убийств, и реагировать на такие инциденты, сообщила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

Как отмечается в заявлении ведомства, Россия особенно часто была замечена в использовании оружия массового поражения для убийства политических противников, в том числе при покушениях на оппозиционных лидеров в России, диссидентов и перебежчиков за рубежом и даже граждан других стран, с действиями которых Россия не согласна.

Особенно ярким примером Госдепартамент называет покушение на Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году, поскольку это был первый известный случай применения нервно-паралитического агента «Новичок», который был тайно разработан в Советском Союзе.

«И случай со Скрипалем не уникален. Согласно химическим анализам, проведенным Германией, Францией и Швецией, в прошлом месяце агент «Новичок» также использовался при покушении на лидера российской оппозиции Алексея Навального, что было подтвержден Организацией по запрещению химического оружия. Противодействие таким угрозам является важным приоритетом международной безопасности», – заявили в Госдепартаменте.

Виртуальный тренинг предоставил ключевым партнерам важную возможность отработать совместные усилия для предотвращения, сдерживания и привлечения к ответственности тех, кто совершает нападения с применением ОМП. Это первый из серии двусторонних и многосторонних тренингов, спонсируемых Соединенными Штатами вместе с ключевыми международными партнерами для решения этой общей проблемы.

«Соединенные Штаты полны решимости помогать нашим партнерам по всему миру противостоять злонамеренной деятельности России и надеются на продолжение сотрудничества с ними, чтобы помочь распознать инциденты, в которых предполагается использование ОМП в качестве инструмента политических убийств, помочь установить, кто несет за них ответственность и эффективно реагировать», – говорится в заявлении.