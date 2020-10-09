Мнение: Порошенко продавал оружие террористам в Сирию

09.10.2020, 8:31, Разное

Один из организаторов евромайдана продолжает разоблачать Порошенко.

Жвания в очередном выступлении поведал, что:

1. В 2014-2016-м году Порошенко участвовал в организации поставок вооружений группировкам боевиков воевавших против правительства Асада, включая продажу 400-килограммовых фосфорных бомб.

2. В 2017-м году по приказу Порошенко были подорваны склады боеприпасов в Калиновке, чтобы скрыть продажу военного имущества за рубеж. Для прикрытия подрыва придумали вброс про то, что склады подорвали агенты ФСБ.

3. По указанным фактам Жвания готов предоставить фактически материалы, которые он приложит к заявлению в ГБР.

Разумеется, как и ранее, действующая украинская власть будет делать вид, что заявлений Жвании не существует.

Сам же факт продажи оружия из Украину в Сирию особым секретом не является, об этом писали еще в 2015-м году. Одесский порт был одним из каналов нелегального траффика оружия. Но впрочем, возможно, Жвания действительно представит новые факты по схемам поставки вооружений с Украины террористическим группировкам.