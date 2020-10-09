Мнение: О кульминации адских санкций США – отлучение от доллара

09.10.2020, 8:25, Разное

Случилось с одной стороны – немыслимое. Можно даже сказать – беспрецедентное .

С другой стороны, не то, что намёки, а даже прямые предупреждения открытым текстом именно на такой сценарий развития событий были последние годы в изобилии. Только глухой мог их не слышать, а слепой – не замечать. Но всё равно свежие американские санкции огромной разрушительной силы застали многих врасплох. По сути, Вашингтон одним махом отрубил возможность расчётов в основной мировой резервной валюте всей стране, и бизнесу, и гражданам.

США ввели новый раунд санкций в отношении Ирана. Об этом объявил в четверг американский Минфин. В санкционные списки с с блокировкой активов и запретом на любые операции с американскими гражданами и юрлицами внесены 18 крупнейших иранских банков. Ограничительные меры против иранского финансового сектора вводятся – в соответствии с исполнительным указом президента Дональда Трампа – с целью «отрезать иранское правительство от ресурсов для финансирования ядерной и ракетной программ, террористических группировок и злонамеренного влияния в регионе. Контрагентам иранских банков дается 45 дней на то, чтобы свернуть все операции, после чего они могут стать объектом вторичных санкций США.

Цель новых мер против Ирана состоит в том, чтобы отключить Тегеран от возможности проводить расчеты в долларах, заявил глава Минфина Стивен Мнучин. По его словам, санкции «будут продолжаться до тех пор, пока Иран не прекратит поддержку терроризма и не остановит свою ядерную программу».

Отныне практически вся банковская система Исламской республики вырезана из мировой системы платежей: банкам страны де-факто запрещено как получать доходы в иностранной валюте, так и проводить расчёты с иностранными контрагентами по импорту. Действенность новых ограничений обеспечена тем, что их обязаны соблюдать все компании и банки, имеющие в США филиал или хотя бы представительство, либо разместившие на американском рынке свои акции или облигации. То есть, под запрет подпадает абсолютное большинство европейских и азиатских кредитных учреждений. А те, кто прямо не обязаны подчиняться диктату Вашингтона, могут пополнить санкционные списки американского OFAC в случае нарушения запрета на операции с иранскими банками. Со всеми вытекающими…

Это уже третий раунд американских санкций против Ирана. Первые два запретили хождение долларовой наличности в Республики и коснулись экспорта целого ряда товаров, от нефти до стали.

При их разработке американцы выучили уроки прошлых лет и постарались максимально перекрыть Ирану возможность действовать через третьи страны. И вот теперь – нокаутирующий удар. Конечно, на стороне Тегерана ещё остаются взаимные расчёты в национальных валютах, неподконтрольные Вашингтону. Однако желающих играть в эти игры не так уж много. Иранский экспорт продолжит падать…

Меж тем ещё в 2019 году на фоне первых раундов санкций экспортные доходы Ирана рухнули почти в 4 раза – до 27 млрд долл. Оставшись практически без притока иностранной валюты, иранская экономика попала под каток девальвации и растущей инфляции. Курс иранского риала упал упал почти вдвое с начала года и на 30% за лето. Инфляция в сентябре достигла 34% в годовом выражении, несмотря на попытки властей сдерживать рост цен на продовольствие. Покупательная способность иранцев упала в 5 раз за последние три года.

Нельзя отделаться от мысли, что на Иране, помимо декларируемых целей, Америка проводит обкатку и шлифовку своих санкционных мер. Как думаете, кто станет следующей их жертвой? И с какими последствиями?