 

В Кремле отключили куранты на Спасской башне

09.10.2020, 8:23, Разное

Важные изменения произошли в самом сердце Москвы. Кремлевские куранты временно перестали бить, передает телеканал “360”. Проводится улучшение звонницы Спасской башни. Специально для этого на Колокололитейном заводе Анисимова в Воронеже были вручную отлиты 12 новых колоколов. После модернизации система кремлевских курантов будет исполнять куплет и припев из гимна России.



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