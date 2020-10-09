 

В Киргизии заявили о попытках деструктивных элементов обострить ситуацию в стране

09.10.2020, 8:08, Новости дня

Исполняющий обязанности главы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев сообщил о попытках обострить ситуацию в республике со стороны деструктивных элементов.

На совещании представителей силовых ведомств в МВД республики Суваналиев поручил усилить работу по стабилизации общественно-политической ситуации в стране и организовать на высоком уровне оперативно-служебную деятельность во всех подразделениях МВД для защиты общества и государства. Он также отметил, что со стороны провокационных деструктивных элементов есть попытки обострения обстановки, говорится в сообщении на сайте МВД Киргизии.

Кроме того, Суваналиев подчеркнул, что «сил и средств силовых структур (страны) достаточно для контроля над ситуацией и борьбы с организованной преступностью». Он пообещал, что в отношении тех, кто пытается захватить здания государственных организаций и силовых структур будут приниматься жесткие меры.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключал возможности аннулирования итогов парламентских выборов. При этом пресс-секретарь президента Киргизии отвергла возможность отставки Жээнбекова.

Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в республике достигло 590, один человек погиб. 



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