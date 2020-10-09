Стало известно о болезни утонувшего актера Кафиятуллина

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09.10.2020, 8:08, Новости дня

Погибший в бассейна фитнес-клуба актер Ринат Кафиятуллин
страдал редким генетическим заболеванием, сообщила доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова.

Врач отметила, что актер был инвалидом третьей группы. При этом он скрывал свою болезнь, передает «Комсомольская правда».

«С таким заболеванием он мог заниматься спортом, но только под присмотром медиков. Ходить в фитнес-клуб, а тем более в бассейн, который является объектом повышенной опасности даже для абсолютно здоровых людей, ему было противопоказано», – рассказала врач. 

По ее словам, заболевание актера может вызывать судороги и привести к инсульту. Все это могла спровоцировать повышенная физическая нагрузка. 

Также Филатова предположила, что Кафиятуллин мог предоставить администрации клуба поддельную справку о состоянии своего здоровья.

7 октября во время посещения бассейна фитнес-клуба на улице Ангарской в Москве актер Молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева Ренат Кафиятуллин почувствовал себя плохо и начал тонуть. Сотрудники заведения попытались оказать ему первую помощь, однако мужчина скончался еще до приезда скорой помощи.



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