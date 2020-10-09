 

Дана Борисова отказалась помогать Татьяне Овсиенко бороться с алкоголизмом

09.10.2020, 7:50, Разное

Российская телеведущая Дана Борисова не намерена помогать певице Татьяне Овсиенко бороться против алкоголизма. Она вспомнила опыт неудачной помощи балерине Анастасии Волочковой, после чего решила не вмешиваться в чужие дела.
Дана Борисова призналась, что раньше сама страдала от зависимости к алкоголю и запрещенным веществам. Случалось, что она засыпала с бутылкой в руках, и ей было все равно о мнении окружающих, но это не повод для помощи Татьяне Овсиенко, которая, по словам ведущей, совсем не похожа на спившегося человека.

Также телеведущая напомнила о том, как она помогала балерине Анастасии Волочковой, но позднее та подала на нее иск на миллион рублей за клевету. Теперь Дана Борисова опасается кому-либо помогать, поскольку наступать на одни и те же грабли у нее нет никакого желания. Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Татьяну Овсиенко спаивает и подвергает насилию гражданский муж.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Ученые: Антиоксидант из зеленого чая помогает в борьбе с супербактериями

13.07 / Почему победа так значима для русских? Война и «русский вопрос»

08.09 / Кайя Гербер замечена на свидании с бойфрендом Зендаи

01.09 / Коронавирусом в России заразились более миллиона человек

21.08 / Канадские психологи назвали главную причину расставаний

10.08 / Зеленский поддержал протестующих белорусов

15.09 / Британские ученые нашли способ предотвращения укачивания

23.07 / Скандалы: Не посадить, так уволить

04.08 / «Им нужен Лукашенко, но на коленях»

16.09 / Скандалы: Гонения в «Имперском доме»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска