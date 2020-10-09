Дана Борисова отказалась помогать Татьяне Овсиенко бороться с алкоголизмом

09.10.2020, 7:50, Разное

Российская телеведущая Дана Борисова не намерена помогать певице Татьяне Овсиенко бороться против алкоголизма. Она вспомнила опыт неудачной помощи балерине Анастасии Волочковой, после чего решила не вмешиваться в чужие дела.

Дана Борисова призналась, что раньше сама страдала от зависимости к алкоголю и запрещенным веществам. Случалось, что она засыпала с бутылкой в руках, и ей было все равно о мнении окружающих, но это не повод для помощи Татьяне Овсиенко, которая, по словам ведущей, совсем не похожа на спившегося человека.

Также телеведущая напомнила о том, как она помогала балерине Анастасии Волочковой, но позднее та подала на нее иск на миллион рублей за клевету. Теперь Дана Борисова опасается кому-либо помогать, поскольку наступать на одни и те же грабли у нее нет никакого желания. Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Татьяну Овсиенко спаивает и подвергает насилию гражданский муж.