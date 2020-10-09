8 октября оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС
09.10.2020, 7:45, Новости дня
8 октября российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил. Об этом 9 октября сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.
“В районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2”, – говорится в сообщении.
Среди украинских военнослужащих потерь нет, отметили в штабе.
С начала суток 9 октября нарушений режима тишины со стороны боевиков не зафиксировано, добавили в пресс-центре.
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 9 жовтня 2020 року
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 9 жовтня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись досягнутих домовленостей, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів. Так, у районі населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Опитного здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було. Належно виконують завдання у районі проведення операції й інші складові сил оборони. Зокрема, вчора військовослужбовцями Збройних Сил та вогнеборцями ДСНС ліквідовані пожежі неподалік Попасної та Катеринівки. Водночас ліквідація осередків загорянь у районах населених пунктів Болотене та Катеринівка ще триває.Від початку поточної доби, 9 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.Слава Україні!
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 8. Oktoober 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.
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