Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 октября 2020 года

09.10.2020, 7:43, Разное

Коронавирус в Москве

Заболели – 318 111

Умерли – 5 497

Выздоровели – 257 703

В Москве обстановка с распространением коронавируса складывается тревожная. С этой недели всем школьникам и пенсионерам столицы рекомендуется не выходить на улицу. Льготный проезд на транспорте для этих групп населения был приостановлен. Также дома следует оставаться людям, страдающим от хронических заболеваний.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о переводе 108 школ на дистанционное обучение. Глава ведомства отметил, что система образования в России в целом работает полноценно, процессу обучения ничего не угрожает.

Коронавирус в России

Заболели – 1 260 112

Умерли – 22 056

Выздоровели – 1 002 329

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 49,1 миллиона лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 439 тысяч – за последние сутки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что эпидемиологическая обстановка усложнилась. По ее словам, темпы распространения коронавируса ускорились в 60 регионах страны.

Коронавирус в мире