Установлена взаимосвязь витамина D с коронавирусом

09.10.2020, 7:08, Новости дня

Осенний рост заболеваемости коронавирусом может быть связан среди прочего и с недостатком витамина D, сообщил врач и телеведущий Сергей Малоземов.

Витамин D напрямую не влияет на восприимчивость к коронавирусу, но он укрепляет иммунитет человека, что помогает защититься от COVID-19. В осенний период в РФ падает солнечная активность, в связи с этим снижается получаемое количество витамина D . Вслед за этим страдает и иммунитет.

«Одна из последних научных работ, которая убеждает в этой связи, говорит о том, что недостаток витамина D в крови существенно ухудшает прогноз при заболевании коронавирусной инфекцией. Проще справиться с инфекцией, даже если она уже возникла, когда у человека нормальный уровень витамина D в крови», – рассказал в интервью радио Sputnik Сергей Малоземов.

Поддерживать уровень витамина D можно за счет правильного питания, нужно включать в рацион морепродукты.

«Главный и самый эффективный источник витамина D – это рыба и морепродукты. Здесь важно понимать, что можно не покупать дорогие разновидности, главное, чтобы рыба была жирной и морской. Здесь хорошо годится сельдь, лишь бы не слишком соленая, еще лосось и скумбрия. Все, где есть рыбий жир, содержит много витамина D. Жизненная практика показывает, что большинству людей в российских условиях и с нашими пищевыми привычками надо еще принимать этот витамин дополнительно», – заключил Малоземов.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.