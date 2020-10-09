VOAэкспресс 8 октября 2020

09.10.2020, 6:35, Новости дня

США

Выборы:

Президент Трамп заявил, что не станет участвовать в очередных дебатах с демократом Джо Байденом в виртуальном формате, который анонсировала Комиссия по президентским дебатам, потому что такой формат для него неприемлем.

В свою очередь, Джо Байден заявил: «Я не знаю, что намерен делать президент: он меняет свои взгляды ежесекундно, и с моей стороны было бы безответственно это сейчас комментировать… Я пока не решил, что делать».

Дебаты вице-президентов:

На единственных дебатах кандидатов в вице-президенты действующий вице-президент США Майк Пенс и кандидат в вице-президенты от Демократической партии сенатор Камала Харрис поспорили о некоторых вопросах внешней политики, продемонстрировав разногласия практически по каждому пункту повестки дня.

Подробнее о выборах в США – на нашей странице

Попытка похищения губернатора:

В Мичигане раскрыт заговор с целью покушения на губернатора штата Гретчен Уитмер.

Обвинения предъявлены группе анархистов, планировавших похищение и расправу: согласно судебным документам, похищение готовили как минимум шесть человек, принадлежавших к ультраправой вооруженной группировке.

Старое кино и нейросети

Денис Ширяев называет себя энтузиастом машинного обучения, ведет технологический блог на YouTube и экспериментирует с современными технологиями. Результатом экспериментов стали обработки первых черно-белых немых фильмов начала 20 века, что позволило зрителям смотреть старое кино в цвете и со звуком. Подробнее – в нашем интервью.

ОНА

«Голос Америки» продолжает проект «Она». Нашу сегодняшнюю героиню, Кили Кэт-Уэллс, отказались утвердить на роль из-за ее инвалидности. Теперь у Кили собственное актерское агентство в Голливуде, где она продвигает актеров с инвалидностью.

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