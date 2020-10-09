 

Майк Помпео объявил о новых санкциях против иранских банков

09.10.2020, 6:35, Новости дня

Соединенные Штаты в четверг объявили о санкциях в отношении 18 крупных иранских банков. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, которое было опубликовано Госдепартаментом.

Цель новых санкций – лишить Тегеран средств для поддержки террористических организаций и разработки ядерного оружия. «Наша кампания максимального экономического давления будет продолжаться до тех пор, пока Иран не вступит во всеобъемлющие переговоры, направленные на противодействие злонамеренному поведению режима», – подчеркнул Майк Помпео.

Госсекретарь напомнил, что в 2018 и 2019 годах аятолла Хаменеи перевел 4 миллиарда долларов из Фонда национального развития Ирана на военные расходы. В то время как иранское министерство здравоохранения просило выделить ресурсы для защиты иранского народа от вспышки коронавируса, «Хаменеи вместо этого на треть увеличил финансирование Корпуса стражей исламской революции, признанной (в США) в качестве иностранной террористической организации, и удвоил финансирование группировки «Басидж», которая терроризирует иранский народ каждый божий день».

Американские санкции «направлены против режима и его коррумпированных чиновников, которые использовали богатство иранского народа для подпитки радикальных… группировок, которые приносят невыразимые страдания на Ближнем Востоке и за его пределами. Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают иранский народ, который больше всех страдает от хищнического поведения режима», – подчеркнул Майк Помпео.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Россия призвала СБ ООН позволить Белоруссии самой разобраться с кризисом

26.07 / Мясников назвал ключевые параметры здоровья

01.08 / Ураган вмешался в планы НАСА по возвращению корабля Crew Dragon

19.07 / Российский оппозиционер Жуков: В РФ один из самых высоких показателей смертности от алкоголизма и первый показатель самоубийств в мире среди мужчин

23.07 / Гилейн Максвелл не удалось блокировать публикацию документов

01.09 / Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявлено новое обвинение

21.07 / В дома жителей отдаленных хуторов Дона провели газ

05.09 / В Украине официально стартовал избирательный процесс на местных выборах

08.10 / В Ереване заявили об уничтожении БПЛА Азербайджана над Арменией

01.07 / Посол Белоруссии заявил о достижении понимания в вопросе стоимости российского газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска