Майк Помпео объявил о новых санкциях против иранских банков

09.10.2020, 6:35, Новости дня

Соединенные Штаты в четверг объявили о санкциях в отношении 18 крупных иранских банков. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, которое было опубликовано Госдепартаментом.

Цель новых санкций – лишить Тегеран средств для поддержки террористических организаций и разработки ядерного оружия. «Наша кампания максимального экономического давления будет продолжаться до тех пор, пока Иран не вступит во всеобъемлющие переговоры, направленные на противодействие злонамеренному поведению режима», – подчеркнул Майк Помпео.

Госсекретарь напомнил, что в 2018 и 2019 годах аятолла Хаменеи перевел 4 миллиарда долларов из Фонда национального развития Ирана на военные расходы. В то время как иранское министерство здравоохранения просило выделить ресурсы для защиты иранского народа от вспышки коронавируса, «Хаменеи вместо этого на треть увеличил финансирование Корпуса стражей исламской революции, признанной (в США) в качестве иностранной террористической организации, и удвоил финансирование группировки «Басидж», которая терроризирует иранский народ каждый божий день».

Американские санкции «направлены против режима и его коррумпированных чиновников, которые использовали богатство иранского народа для подпитки радикальных… группировок, которые приносят невыразимые страдания на Ближнем Востоке и за его пределами. Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают иранский народ, который больше всех страдает от хищнического поведения режима», – подчеркнул Майк Помпео.