Мнение: Пророчество афганского крестьянина

09.10.2020, 6:25, Разное

Вчера, оказывается, турецкий министр иностранных дел приехал в Баку и там заявил, что “карабахский конфликт не имеет иного решения, кроме военного” и что “Турция окажет Азербайджану ВСЮ необходимую помощь”.

Такая откровенность как-то даже подкупает. Карты на стол, четыре сбоку – ваших нет. Эрдоган уже не стесняется и прямо заявляет, что в Закавказье отныне будет рулить Турция, а если кто с чем-то не согласен – тем Байрактар (добрый дрон) однажды утром заглянет в окошко. “Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало”.

Причем, если смотреть в историческом разрезе (а не как принято у обывателей – максимум на полгода назад), то нет никакого резона делать удивленные глаза – все логично. Россия, когда она еще была под псевдонимом СССР, ушла из Закавказья еще 30 лет назад, какое-то время в этой оставленной песочнице весело возились малыши, кому-то даже показалось, что так оно и будет теперь всегда – но нет. Свято место пусто не бывает, во всяком случае – надолго. Ушла Россия, должен был прийти кто-то еще из “больших”. Это мог быть Иран – но пришла Турция.

И это, в принципе, довольно печально выглядит с точки зрения тех самых “малых наций”. Только вчера у нас тут был спор с обиженными представителями гордых малых народов – как, дескать, я смел называть Польшу “малой” и что это вообще за шовинистическое деление наций на малые и большие? Я пытался отбиваться, говоря про важность каких-то там “объективных характеристик” для объективного анализа – типа если слон отличается от мыши массой, то было бы смешно отказываться называть мышь “маленькой” из опасения ее обидеть; но тем, понятно, только выставил себя лишний раз махровым ретроградом и опасной шовинистической свиньей. Звания американского профессора меня не лишили тут же, не сходя с места, только потому, что я им, слава богу, и не являюсь.

Однако вот – на примере того же Закавказья мы видим, что размер-таки имеет значение. Даже несмотря на наступление 21 века – все равно малым народам не удается оставаться самостоятельными, все равно приходится искать, к кому “прислониться” более-менее добровольно, не дожидаясь, пока тебя “прислонят” силой.

Вспоминаются страны Прибалтики в 30-е годы – малыши, лелеявшие свою независимость. Ее грубо, с медвежьей и довольно кровавой грацией, попрал, как мы помним, Сталин… И при этом очевидно, что если бы это не сделал он – то же самое без сомнения сделал бы Гитлер. У стран не было выбора “остаться независимыми”, у них был только выбор, кто их подгребет под себя – Германия или СССР.

И вот сейчас “момент истины” наступает для Армении с Азербайджаном; если Армения падет – настанет, и в самой недалекой перспективе, черед Грузии. То есть Турция, скорее всего, сделает то, что ей в 18-19 веке не дала сделать царская Россия – прорвется-таки через Закавказье и Кавказ в Европу, сокрушив тех, кого ей тогда не дала сокрушить Россия – опять же, Грузию и Армению.

Все время вспоминаю фразу какого-то афганского крестьянина, которую записал Артем Боровик, а я прочел в его репортаже в “Огоньке” 1989 года: он тогда сопровождал советскую еще армию, ее последние части, уходившие “через речку” из Афганистана. Неизвестно, был ли этот крестьянин на самом деле, или Артем его придумал, но сказал он будто бы так, наблюдая нескончаемые колонны уходящей бронетехники:

– Раньше русские всегда двигались только на Юг. И я впервые вижу, как они остановились и покатились обратно на Север…

И потом он якобы подумал и добавил:

– И они уже не остановятся.

В 1989 (мне было 22 года) такое пророчество звучало пугающе и весело. Наверно, поэтому я его и запомнил.

Но сейчас в Закавказье мы наблюдаем продолжение того же процесса: Россию продолжают выдавливать на ее Север, сопровождая бодрящими пинками турок. “Она уже не остановится”.

Армению и Грузию жалко.